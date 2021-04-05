اعتباراً من الغد.. بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم ربط البطاقة الالكترونية بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات التالية “تطبيق وين وقناة التلغرام وموقع مركز الخدمة الذاتية” مؤكدة أن بإمكان المواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء في حين يصبح تغيير محطة الوقود مقيداً بعدد مرات محددة بعد إتمام أول عملية شراء.

وأشارت إلى أنه سيتم ترتيب البطاقات الالكترونية على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن للمواطن إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاباً وإياباً).

وذكرت الوزارة المواطنين بضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة الالكترونية لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة.

محمد كركوش