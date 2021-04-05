مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

قتل مسلح من ميليشيا (قسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى تواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل مسلح من الميليشيا بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا (قسد) عززت خلال الأسابيع الماضية تحصيناتها وحفرت خنادق إضافية حول مواقعها بريف المحافظة للحد من الهجمات التي تستهدفها والتي تسفر عن قتلى ومصابين في صفوفها وخسائر مادية في عتادها الحربي.

ونفذت الميليشيا العديد من عمليات المداهمة في أحياء بلدة الشعفة على مدى الأشهر الماضية وأسفرت عن اختطاف عدد من سكانها في اطار محاولاتها ايقاف الهجمات التي طالت مسلحيها في البلدة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.