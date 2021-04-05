مصرع 71 شخصاً وفقدان العشرات جراء فيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية

جاكرتا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إندونيسيا وتيمور الشرقية أمس إلى 71 قتيلاً وعشرات المفقودين إضافة إلى تشريد الآلاف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا راديتيا جاتي قوله اليوم “هناك 55 قتيلاً لكن هذا الرقم سيتغير بالتأكيد بينما لا يزال نحو 42 شخصاً في عداد المفقودين”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى 44 قتيلاً وتشريد الآلاف جراء هذه الأمطار والفيضانات في إندونيسيا.

كما قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في تيمور الشرقية حسب مصدر رسمي.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة الخراب في جزيرة فلوريس وصولاً إلى تيمور الشرقية شرق الأرخبيل الإندونيسي وأدت هذه الأمطار وانزلاقات التربة التي تلتها إلى فيضان سدود لتغمر المياه مئات المنازل كما طمرت الوحول عشرات المنازل الخرى فيما دمرت جسور وطرق في أقصى شرق الجزيرة ويتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السائدة طوال الأسبوع في المنطقة.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا وفيات جراء انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار خصوصاً بينما يشدد المدافعون عن البيئة على أن قطع أشجار الغابات فاقم من هذه الكوارث.