1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس و365 في المغرب

تونس-الرباط-سانا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1709 إصابات جديدة و34 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع لغاية الآن إلى 260044 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 8965 حالة.

وفي المغرب سجلت وزارة الصحة 365 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 498 ألفاً و197 إصابة وعدد الوفيات إلى 8850 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8 بالمئة فيما بلغ مجموع حالات التعافي من الإصابة 484 ألفاً و921 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.3 بالمئة .