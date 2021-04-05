قادش يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

فاز فريق قادش على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح قادش التسجيل عبر مدافعه خوان كالا في الدقيقة الـ 14 بينما سجل لفالنسيا كل من كيفين جاميرو وماركوس مورو في الدقيقتين 19 و88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع قادش رصيده إلى 32 نقطة يبتعد بها عن منطقة الخطر إلى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب فرق الدوري.