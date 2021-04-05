SCS-NET
الشريط الأخباري

قادش يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

2021-04-05

مدريد-سانا

فاز فريق قادش على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح قادش التسجيل عبر مدافعه خوان كالا في الدقيقة الـ 14 بينما سجل لفالنسيا كل من كيفين جاميرو وماركوس مورو في الدقيقتين 19 و88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع قادش رصيده إلى 32 نقطة يبتعد بها عن منطقة الخطر إلى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب فرق الدوري.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved