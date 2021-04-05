مانشستر يونايتد يفوز على برايتون بالدوري الانكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تغلب فريق مانشستر يونايتد على برايتون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح برايتون التسجيل عبر لاعبه داني ويلبيك في الدقيقة الـ13 بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وماسون غرينوود في الدقيقتين 62 و83 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة ليحل بالمركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بينما تجمد رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب فرق الدوري.