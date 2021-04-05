توقيع مجموعة (للنور منا ذات الحب ) للشاعرة علا الغدا في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت صالة هيشون للفنون اليوم حفل توقيع الإصدار الثاني للشاعرة علا محمد الغدا تحت عنوان “للنور منا ذات الحب” وسط حضور اجتماعي وثقافي.

وتضم المجموعة 31 قصيدة نثرية بمواضيع متنوعة مستمدة من الطبيعة وجمالياتها وارتباطها الحسي بإنسانيتنا وفق الغدا التي أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية توثيق الجمال من خلال الشعر القادر على التقاطه وأعادة تقديمه لتأتي المجموعة كاحتفاء بالطبيعة من خلال قصائد “بحر يتألق .. غزو الفراشات .. الإقحوان الأصفر والربيع المغازل ومطر ناعم في الصيف”.

وحول اختيارها لعنوان المجموعة اعتبرت الغدا أنها تمثل دعوة إلى الحب ومشاركته مع الآخرين وهو دعوة أيضا ً لتلمس الجمال الذي يبقى موجوداً برغم كل ما مررنا به من أزمات لنزرع الأمل بغد أجمل موضحة أن المجموعة صدرت في العام 2020 وتأخر توقيعها بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.

وتشكل هذه المجموعة تجربة شعرية منفصلة عن التجربة الأولى “قلبي مجبول من بحر ” وكمرحلة جديدة تضاف إلى ما سبقها وتدفع بها شاعرتها إلى آفاق ورؤى جديدة.

وتقع المجموعة بـ 125 صفحة من القطع المتوسط صادرة عن دار عين الزهور للنشر والتوزيع .

والشاعرة علا الغدا من مواليد عام 1986 وتحمل ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة تشرين .

فاطمة ناصر