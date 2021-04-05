ستون عملاً فنياً تروي مراحل تكوين العمل التشكيلي ضمن معرض جماعي بالسويداء

السويداء-سانا

الفن التشكيلي ومراحل تكوين العمل الفني شكلت أساس معرض دراسات 4 الذي تستضيفه صالة منتدى الفن “ارت فورم” بمدينة السويداء تحية محبة للفنان النحات فؤاد أبو عساف.

المعرض الذي يضم نحو 60 عملاً لـ 11 فناناً كما يوضح صاحب صالة ارت فورم الفنان ناصر عبيد لمراسل سانا هي عبارة عن دراسات بأقلام الرصاص أو الفحم أو السكتشنغ لأعمال في بدايتها وأخرى شبه منتهية.

ويبين عبيد أن المعرض حمل عنوان دراسات لأنه يضع الفكرة الأولية للعمل أن كان منحوتة أو محفورة أو لوحة زيتية بقياس صغير وبعدها عندما يأخذ التكوين والفكرة والإيقاع والتوازن وشكل اللوحة لينتقل الفنان كي يحولها لعمل فني بشكله النهائي.

الفنان النحات فؤاد أبو عساف أعرب عن شكره لمبادرة المعرض بتكريمه حيث جاءت الأعمال المقدمة فيه على سوية عالية، والمشاركون فيه محترفون ومستواهم عال جداً حتى ممن عمرهم الفني صغير لافتاً إلى مشاركته بثلاث لوحات لدراسات أعمال نحتية على أساس الفكرة التي يقام عليها المعرض.

الفنانة أسمى الحناوي المشاركة بثماني دراسات لوجوه بالفحم ترى أن المعرض له جمالية باعتباره بعيد قليلاً عن المألوف فغالباً ما تكون المعارض للوحات زيتية ولأنه معرض دراسات سريعة يتيح رؤية قدرة يد الفنان وأعماله بشكل عام.

أما الفنانة جلنار الصريخي الطالبة في كلية الفنون الجميلة سنة رابعة قسم التصوير الزيتي فشاركت بتسع دراسات سريعة من مواد مختلفة لشخوص ذكورية وأنثوية من الواقع بمواد الزيتي والرصاص والفحم وباستيل حوار معتبرة المعرض فرصة مهمة ليطرح الفنان نفسه وعمله.

ورأى الفنان التشكيلي نضال خويص أحد ضيوف المعرض أن الأعمال المشاركة فيها الكثير من التجديد والبحث وعوامل الجمال.

ويشارك في المعرض كل من الفنانين أيمن فضة رضوان وحكمت توفيق نعيم وياسر خطار ودانا عبيد إضافة إلى ضيوف هم أنور الرحبي وسائد سلوم وعدنان حميدة.

ديار نصر