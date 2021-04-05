عرض جماهيري لفيلم “أنت جريح” في ثقافي ديرالزور

ديرالزور-سانا

استضافت صالة المركز الثقافي العربي بمدينة ديرالزور عرضاً جماهيرياً للفيلم الروائي الطويل “أنت جريح” تأليف قمر الزمان علوش وإخراج ناجي طعمي وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وذكر مدير الثقافة أحمد العلي في تصريح لمراسل سانا أن عرض “أنت جريح” يأتي ضمن مسعى المديرية لتقديم مواد هادفة مشيراً إلى أن الفيلم يحكي قصصاً واقعية وإنسانية عن تضحيات بواسل الجيش العربي السوري ودفاعهم عن الأرض والحالات الإنسانية لأسرهم وذويهم.

ونوه عدد من الحضور بالفيلم الذي يحتفي بالجندي العربي السوري مدافعاً عن وطنه وأباً عطوفاً وعاشقاً محباً ويتجاوز كل الظروف الصعبة مشيرين إلى الأداء الناجح للفنانين الذين جسدوا شخصيات الفيلم الذي يلامس الواقع ويمثل كل شهيد وجريح في الحرب على سورية وردود أفعال أسرهم وأحبائهم.

ويؤدي الشخصيات الرئيسية في فيلم “أنت جريح” الفنانون كندا حنا ومحمد حداقي وتوفيق إسكندر وخالد شباط وعلي صطوف ومحسن غازي ومحمد قنوع وسلوى جميل وفادي زغيب.