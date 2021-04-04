ثلاثة مراكز متقدمة للسويداء في بطولة تنشيطية بالرماية

السويداء-سانا

أحرز لاعبو السويداء برياضة الرماية ثلاثة مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في بطولة تنشيطية بالسكيت والتراب اختتمت منافساتها اليوم في نادي شبعا.

وتمثلت المراكز المتقدمة بحصول اللاعب رائد أبو عسلي على المركز الأول برماية السكيت ووسام جعفر على المركز الثاني وعمر أبوسعدة على المركز الثالث برماية التراب.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي ذكرت رئيسة اللجنة الفنية للرماية بالسويداء راية زين الدين أن لاعبي السويداء حصدوا مراكز متقدمة رغم الصعوبات التي واجهتهم وقلة التدريب مبينة أن البطولة التي أقيمت على مدار يومين شهدت أداء جيداً.

عمر الطويل