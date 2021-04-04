روسيا تسمح لطلاب 6 دول بينهم سورية بالعودة إليها لمتابعة دراستهم

موسكو-سانا

أعلنت الحكومة الروسية رسميا اليوم موافقتها على عودة الطلاب من 6 دول تعتبر الأوضاع الوبائية فيها بسبب فيروس كورونا مناسبة بينها سورية لمواصلة الدراسة في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة التعليم الروسية قولها في بيان إن الحكومة صدقت يوم الـ 31 من آذار الماضي على السماح بعودة الطلاب من فنزويلا وألمانيا وسورية وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا إلى روسيا لمواصلة الدراسة.

وكانت السلطات الروسية سمحت لطلاب 31 بلدا بالعودة لمتابعة الدراسة.

وتنص قواعد الدخول إلى روسيا التي تم تطبيقها في ظل جائحة فيروس كورونا على ضرورة إبلاغ الطلاب الأجانب المعاهد والجامعات التي يتعلمون فيها قبل 10 أيام من عبورهم الحدود الروسية ليحصلوا على الإرشادات الضرورية كما يتعين عليهم عرض نتائج سلبية لفحص خاص بالفيروس “بي آر سي” تم إجراؤه قبل 3 أيام كحد أقصى من الدخول إلى روسيا إضافة إلى ضرورة خضوعهم لفحص جديد خلال 3 أيام بعد الوصول إلى البلاد.