مقتل شخص وإصابة اثنين بإطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بإطلاق نار في مدينة فرجينيا بيتش شرق ولاية فرجينيا الأمريكية.

وذكرت شرطة المدينة في تغريدة لها على تويتر اليوم أن مسلحاً أقدم على إطلاق النار بشكل عشوائي في أحد أحياء المدينة ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم فتاة توفي أحدهم في وقت لاحق متأثراً بجروحه.

وأضافت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتأتي حادثة إطلاق النار بعد أيام من أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها فرجينيا بيتش في الـ 26 من آذار الماضي وأسفرت خلالها عدة حوادث إطلاق نار عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح.