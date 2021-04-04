إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا إثر تسرب مواد سامة من بركة

واشنطن-سانا

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ اليوم إثر تسرب مياه ملوثة من بركة كبيرة تجمعت فيها مياه الصرف الصحي السامة في خليج تامبا.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن سلطات الولاية قولها إن “أوامر صدرت لإخلاء أكثر من 300 منزل في المنطقة إضافة إلى إغلاق الطريق السريع بالقرب من خزان بيني بوينت حيث تلقى السكان رسائل نصية على هواتفهم تطلب منهم مغادرة منازلهم على الفور تحسباً لانهيار وشيك”.

وأوضح مسؤولون أن البركة التي تبلغ مساحتها 77 فداناً تحوي مليارات الليترات من المياه الملوثة بالفوسفور والنيتروجين والتي كان ينتجها مصنع قديم للفوسفات.

ولم تنجح محاولات وقف التسرب في وقت سابق رغم استخدام السلطات الحجارة ومواد أخرى لسد الحفرة التي خرجت منها المواد السامة.

ويتم حالياً ضخ آلاف اللترات كل دقيقة لتقليل حجم المياه في الخزان بينما يقوم عمال آخرون بالتحكم في مسار هذه المياه وتوجيهها إلى مناطق غير خطرة وبإعلان حالة الطوارئ يمكن صرف الأموال لإرسال المزيد من المضخات والرافعات إلى المنطقة.