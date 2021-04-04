إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في المكسيك وإندونيسيا وباكستان

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 1838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليونين و249195 إصابة.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميتر العالمي المعني بمتابعة تطورات فيروس كورونا فقد تم تسجيل 157 وفاة في المكسيك ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 204011 حالة.

وفي إندونيسيا ارتفع مجمل الإصابات إلى مليون و534255 بعد تسجيل 6731 إصابة بينما وصل مجمل الوفيات إلى 41669 بعد تسجيل 427 وفاة.

أما في باكستان فقد تم تسجيل 5020 إصابة و81 وفاة ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 687908 والوفيات إلى 14778 حالة.