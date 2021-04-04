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جبلة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

2021-04-04

حمص-سانا

تأهل فريق جبلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على الشرطة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

وسجل هدف المباراة الوحيد حازم كردي عند الدقيقة الـ 59 من الشوط الثاني.

وتستكمل منافسات دور ربع النهائي غدا بثلاث مواجهات تجمع الكرامة مع الوثبة في ملعب الباسل في حمص وحطين مع الجيش في الملعب البلدي في حماة والاتحاد مع الوحدة على ملعب الباسل في اللاذقية.

ويقام هذا الدور من مرحلة واحدة وبخروج المغلوب وفي حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتم اللجوء لركلات الترجيح.

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