مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في تعز اليمنية

صنعاء-سانا

أعلن الجيش اليمني اليوم مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي خلال التصدي لهجوم لهم في محافظة تعز.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من صد هجوم لمرتزقة العدوان من ثلاثة مسارات في جبهة الكدحة بمديرية المعافر حيث أدت الاشتباكات إلى مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة.

من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي خمس غارات على مديرية الرحبة بمحافظة مأرب كما استهدفت قوى العدوان بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.