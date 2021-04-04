كوساتشوف: موقف أوروبا من النزاع في دونباس يصعّد حدة التوتر

موسكو-سانا

ذكر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن موقف البلدان الأوروبية من النزاع في منطقة دونباس يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر هناك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوساتشوف قوله في تعليق على صفحته في فيسبوك إن تصريحات وزيري خارجية فرنسا وألمانيا بشأن الوضع في دونباس تتضمن اتهامات غير صحيحة لروسيا ولا تتضمن أي لوم تجاه أوكرانيا بالرغم من أن قواتها قامت أمس بإطلاق النار على أراضي جمهورية دونيتسك الأمر الذي أسفر عن مقتل طفل وبهذا المعنى لا تؤدي هذه التصريحات سوى إلى تصعيد حدة التوتر.

وأشار كوساتشوف إلى أن المواقف الأوروبية تشجع أوكرانيا على القيام بأعمال عسكرية واستخدام القوة فيما الموقف الروسي يرفض استخدام القوة ويؤيد الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين في أوكرانيا.

وشدد على أن كارثة جنوب شرق أوكرانيا كان من الممكن إيقافها عام 2014 وخاصة لو ضمنت الدول الأوروبية مراعاة الدستور الأوكراني وتخلت عن الاعتراف بنتائج الانقلاب الذي جرى في كييف أو طلبت من السلطات الأوكرانية الجديدة مراعاة القيم الأوروبية العامة التي تحتل حقوق الإنسان فيها المرتبة الأولى.