قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً وتهدم منزلاً في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الثوري بالمدينة واعتقلت فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينياً جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل المكبر بالمدينة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.