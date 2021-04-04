الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تحد سافر للجنائية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها للقضاء بشكل نهائي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.