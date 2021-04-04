عمالقة أوروبا يوجهون أنظارهم إلى ديمبلي

مدريد-سانا

تحيط الكثير من الشكوك بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل والذي ينتهي عقده في صيف 2022 ولم يحسم الطرفان مسألة التجديد حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن ديمبلي ضمن اهتمامات أربعة أندية خلال الموسم الحالي تحسبا للرحيل عن برشلونة في الصيف مشيرة إلى أن يوفنتوس سبق أن تواصل مع ممثلي اللاعب وكان يريد ضمه منذ الموسم الماضي لتقوية هجوم الفريق.

وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد الانكليزي الذي حاول ضم ديمبلي على سبيل الإعارة الصيف الماضي يحافظ على اهتمامه أيضا باللاعب ولا سيما أن إدينسون كافاني مرشح للرحيل عن النادي الإنكليزي.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول يرى ديمبلي إضافة للثلاثي الأساسي في الهجوم إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني وروبرتونو فيرمينو.

ويضع باريس سان جيرمان أنظاره على ديمبلي لكن الأمر يتعلق بمدى موافقة الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي على تجديد عقدهما الذي ينتهي في صيف 2022.