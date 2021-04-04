قاليباف: وثيقة التعاون بين إيران والصين بمثابة تحذير لأمريكا

طهران-سانا

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف اليوم إن التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين يعد بمثابة تحذير مهم لأمريكا لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالح واشنطن.

ونقلت وكالة (ارنا) عن قاليباف قوله: “إن أمريكا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط أو اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة” لافتاً إلى أن توقيع وثيقة التعاون بين إيران والصين “استراتيجية تعبر عن واقع جديد”.

ودعا قاليباف لترجمة هذه الوثيقة إلى مشاريع وبرامج وتعاون حقيقية في المجال الاقتصادي والسياسي وجعلها أنموذجاً لبناء علاقات استراتيجية مع الدول الأخرى وخاصة دول الجوار.

وكان وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والصيني وانغ يي وقعا في طهران في السابع والعشرين من الشهر الماضي وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين لمدة 25 عاماً.