مصرع 32 شخصاً جراء فيضانات اجتاحت إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 32 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات وسيول تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق إندونيسيا صباح اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله إن الفيضانات المفاجئة والسيول الغزيرة في جزيرة فلرويس تسببت بمصرع 32 شخصاً وإصابة تسعة بجروح وفقدان خمسة.

كما تسببت الفيضانات بدفن عشرات المنازل في الوحل بقرية لامانيلي وجرفت منازل وأنهار جسر في جزيرة أدونارا شرقاً كما انقطعت إمدادات الكهرباء وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية في غضون أسبوع.

وفي تيمور الشرقية المجاورة لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة ديلي.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية حذرت أمس من أن إعصاري (اس 90 ) في المحيط الهندي جنوب غرب جزيرة سومطرة و(اس 99 ) في بحر سافو شرق نوسا تنغارا سيزداد تأثيرهما خلال الـ24 ساعة القادمة على إندونيسيا.