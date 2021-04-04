نشر بيانات أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك على الإنترنت

واشنطن-سانا

نشرت بيانات أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك تم تسريبها في العام 2019 وتضم أرقام هواتف وعناوين بريد ألكتروني على الانترنت في منتدى للقراصنة على ما أفادت تقارير إعلامية وخبراء في الجريمة السيبرانية.

وبعض البيانات المسربة حديثة على الأرجح حسب تقرير في مجلة بيزنس انسايدر الذي أشار إلى أن بعض أرقام الهواتف المسربة لا تزال بحوزة أصحاب حسابات فيسبوك.

وقال ألون غال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة هدسون روك لمكافحة الجريمة المعلوماتية على تويتر إن “سجلات 533 مليون حساب في فيسبوك تم تسريبها مجاناً” وندد بما سماه “التجاهل المطلق” من شركة فيسبوك حيال المسألة.

وأوضح غال “هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب فيسبوك من المرجح للغاية أن يكون رقم الهاتف المرتبط بالحساب قد تم تسريبه” لكن شركة فيسبوك قالت إن “التقارير تتناول أخباراً قديمة”.

وهناك قرابة 32 مليون حساب لأمريكيين و20 مليون حساب لفرنسيين ضمن الحسابات المسربة على ما أشار غال في كانون الثاني على تويتر حين حاول الشخص الذي بحوزته البيانات بيعها.

وتتضمن البيانات أرقام هواتف وأسماء كاملة وتواريخ ميلاد وبالنسبة لبعض الحسابات عناوين بريد الكتروني والحالة الاجتماعية.

وفي العام 2016 أثارت فضيحة تتعلق بكامبريدج أناليتكا وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات الملايين من رواد فيسبوك في توجيه دعاية سياسية جدلاً واسعاً حول معالجة عملاق التواصل الاجتماعي للمعلومات الخاصة بالحسابات.