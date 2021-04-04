فقدان 17 شخصاً في اصطدام قارب بسفينة في جزيرة جاوة الأندونيسية

جاكرتا-سانا

أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم عن فقدان 17 شخصاً في حادث تصادم بين قارب صيد وسفينة نقل في جزيرة جاوة الإندونيسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ في البلاد ديدان ريدوانسيا قوله “إن القارب الذي كان على متنه 32 شخصاً غرق بعد اصطدامه بالناقلة (ام في هاكوب بايونير) في وقت متأخر من مساء أمس حيث تم إنقاذ 15 صياداً محلياً من ركاب القارب فيما تقوم البحرية بالبحث عن الـ17 الآخرين.

وأضاف ريدوانسيا إن سفينة النقل التي كانت محملة بشحنة من النفط الخام من جزيرة بورنيو تم إرساؤها بعد أن علقت مروحتها بشبكة الصيد الخاصة بالقارب.