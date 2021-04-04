إصابات كورونا في كندا تتخطى المليون

تورونتو- كندا-سانا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا عتبة المليون بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من الوباء أجبرت مقاطعات عدة على تشديد القيود في الأيام الأخيرة.

ووفق أرقام أوردتها قنوات التلفزة الكندية فإن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز عتبة المليون منذ بداية الجائحة وبلغ عدد الوفيات أكثر من 23 ألفا حتى الآن.

وفي محاولة لإبطاء انتشار الفيروس شددت أونتاريو المقاطعة الأكثر تضرراً القيود لمدة أربعة أسابيع على الأقل فيما أبقت المدارس مفتوحة ولم تطلب من السكان البقاء في منازلهم لكن الشركات التي تعتبر غير أساسية لا يمكنها أن تستقبل في وقت واحد سوى 25 بالمئة من عملائها الدائمين مقارنة بـ 50 بالمئة بالنسبة إلى الشركات الأخرى.

من جهتها فرضت كيبيك ثاني أكثر المقاطعات تضرراً إجراءات حجر في مناطق عدة وأبقت على منع التجول الليلي منذ أوائل كانون الثاني.

وكانت كندا واحدة من أوائل دول العالم التي بدأت بالتطعيم في كانون الأول الماضي لكن الحملة تباطأت أوائل العام الجاري بسبب التأخير بتسليم لقاحات فايزر/بايونتيك /وموديرنا المستوردة من أوروبا وعمدت مؤخراً إلى تقييد استخدام لقاح استرازينيكا.