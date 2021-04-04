1987 وفاة و43515 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

برازيليا-سانا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1987 وفاة و43515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالوزارة قولها “إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 مليوناً و953597 والوفيات إلى 330193”.

ولا تزال البرازيل تحتل المركز الثاني عالمياً بأعداد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار كورونا في البرازيل على نحو خطير وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشي الوباء.