فوز لاتسيو على سبيزيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

فاز فريق لاتسيو على سبيزيا 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي “نسور” لاتسيو كل من لاعب خط الوسط الإيطالي مانويل لاتزاري والمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقتين 56 و88.

وسجل دانييلي فيردي هدفا لفريقه بحلول الدقيقة 73 بتسديدة مقصية رائعة على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة “ولديه مباراة مؤجلة” وتقدم إلى المركز السادس متجاوزاً بفارق نقطة جاره روما الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما.

في المقابل تجمد رصيد سبيزيا عند 29 نقطة ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.