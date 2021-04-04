SCS-NET
الشريط الأخباري

فوز لاتسيو على سبيزيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

2021-04-04

روما-سانا

فاز فريق لاتسيو على سبيزيا 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي “نسور” لاتسيو كل من لاعب خط الوسط الإيطالي مانويل لاتزاري والمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقتين 56 و88.

وسجل دانييلي فيردي هدفا لفريقه بحلول الدقيقة 73 بتسديدة مقصية رائعة على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة “ولديه مباراة مؤجلة” وتقدم إلى المركز السادس متجاوزاً بفارق نقطة جاره روما الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما.

في المقابل تجمد رصيد سبيزيا عند 29 نقطة ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

انظر ايضاً

يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا تعادل فريق يوفنتوس أمام مضيفه تورينو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved