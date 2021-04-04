مانشستر سيتي يفوز على ليستر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على حساب مضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه 2-صفر في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ 30 للبريمير ليغ.

ووقع على ثنائية مانشستر سيتي كل من المدافع الفرنسي بينجامين ميندي والمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقتين 58 و74 على الترتيب في ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي بقيادة مدربه الفيلسوف الإسباني بيب غوارديول رصيده بعد هذا الفوز إلى 74 نقطة حصدها من 31 مباراة مبتعداً في الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه وصيفه وجاره مانشستر يونايتد بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 56 نقطة ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب البريمير ليغ.