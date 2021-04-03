إصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 131 مليوناً والوفيات تقترب من ثلاثة ملايين حالة

عواصم- سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن حاجز الـ 131 مليون إصابة فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة ملايين حالة حسب آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 131223479 إصابة إجمالي الوفيات إلى 2855317 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 105646295 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 568060 حالة وفاة من أصل 31363639 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 328366 حالة وفاة من أصل 12912379 إصابة ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 164655 حالة وفاة من أصل 12484127 إصابة.