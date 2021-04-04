ولي العهد الأردني السابق يؤكد وضعه قيد الإقامة الجبرية واعتقال حرسه الخاص ويتهم مسؤولي البلاد بالفساد

عمان-سانا

قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين إنه وضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

وفي سياق تصريح بمقطع فيديو سلمها لهيئة الإذاعة البريطانية BBC اتهم محامي الأمير حمزة بن الحسين قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

ويأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة إلى آخرين.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن في بيان في وقت سابق أنه تم الطلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.