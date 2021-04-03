ثقافي حمص يستضيف  توقيع رواية (نيسان) للكاتبة أوجيني رزق

حمص- سانا

استضافت قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي العربي بمدينة حمص حفل توقيع رواية “نيسان” للروائية أوجيني رزق وسط حضور ثقافي.

“نيسان” وهي الرواية الثانية لرزق تتناول قصة جوليا ابنة المليونير المدللة والمثالية في سلوكها وأخلاقها والتي تتقن عدة لغات وتعمل في السلك الدبلوماسي ثم تتزوج من زياد قبطان سفينة عاشق البحر الذي ناداه تعلقه بالسفر حتى بات يرى زوجته مرتين في العام فانسحب من حياته الزوجية بلباقة وهي حامل فتزداد المسافة بينهما وتقرر أن تنفصل عنه لتغير مسارها.

الكاتبة أوجيني رزق أشارت في تصريح لـ سانا الثقافية أن الرواية تسلط الضوء على معركة المرأة وإرادتها في تقرير مصيرها وهو ما يبرز في معاناة بطلة الرواية جوليا في اتخاذ القرار حين تبدأ بالبحث عن أجوبة لأسئلة كثيرة لافتة إلى أن “نيسان” لا تخلو من المرح وانفجار المشاعر كما الانتصار والفشل وأحيانا الخطيئة.

وحول سبب اختيار العنوان أوضحت رزق أن “نيسان” يحضر في تفاصيل الحدث الروائي الأبرز حيث اللقاء الأول الذي جمع الحبيبين ولكونه شهر الحب والعطاء والحياة والربيع.

الأديب الدكتور نزيه بدور اعتبر أن الكاتبة قدمت في روايتها بناء معمارياً متماسكاً قوامه الواقع الموضوعي المتماهي منوها بمحاكاة الواقع عندها بطريقة توثيقية شديدة التفصيل منحت النص بعدا فنيا غير مسبوق وتضمنها مجموعة شخصيات مثيرة تبعث الدهشة لدى القارئ.

ورأت الأديبة خديجة الحسن أن الكاتبة استخدمت أسلوب الخطف خلفاً حيث بدأت بسرد الرغبات الكامنة في نفس بطلتها ووزعت أدوارها على الشخصيات فحددت لكل منها أفعالها وعواطفها مبينة أن “نيسان” عمل واقعي اجتماعي مكتمل البناء الروائي منغلق النهاية الغامضة وغني بالأفكار التي تريد الكاتبة إيصالها عن القدر والنصيب والتغيير الذي يبدأ من داخل النفس.

وتقع رواية “نيسان” في 334 صفحة من القطع المتوسط صادرة عن دار الغانم للثقافة والنشر.

رشا المحرز