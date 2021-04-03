SCS-NET
الشريط الأخباري

يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم

2021-04-03

روما-سانا

تعادل فريق يوفنتوس أمام مضيفه تورينو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح يوفنتوس التسجيل عبر لاعبه فيديريكو كييزا بالدقيقة 13 قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا “هدفين” لتورينو في الدقيقتين الـ 27 و46 فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس بالدقيقة الـ 79 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر في المسابقة.

انظر ايضاً

إنتر ميلان يفوز على جنوى في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا فاز إنتر ميلان اليوم على ضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved