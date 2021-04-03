يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

تعادل فريق يوفنتوس أمام مضيفه تورينو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح يوفنتوس التسجيل عبر لاعبه فيديريكو كييزا بالدقيقة 13 قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا “هدفين” لتورينو في الدقيقتين الـ 27 و46 فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس بالدقيقة الـ 79 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر في المسابقة.