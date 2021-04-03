تعليق الدوام في المعاهد التقانية ومراكز التدريب المهني الصناعية والمدارس الشرعية ودور الأمان

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصناعة تعليق الدوام في المعاهد التقانية ومجمعات مراكز التدريب المهني التابعة لها حتى إشعار آخر.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أعلنت الوزارة تعليق الدوام في الجهات التابعة لمديرية التدريب المهني والتأهيل “المعاهد التقانية” مجمعات مراكز التدريب المهني” التابعة لها ابتداء من يوم الأثنين الواقع في 5 نيسان الجاري وحتى إشعار آخر.

كما أكدت وزارة الأوقاف أن التعليمات الصادرة عن وزارة التربية بخصوص تعليق الدوام تنطبق على المدارس الشرعية ودور الأمان التابعة لها.

وكانت وزارة التربية أعلنت اليوم إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءا من يوم الأثنين الموافق لـ 5 من نيسان2021.

ويستمر دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في فروعها جميعها حسب قرار وزارة التربية وفق الخطة الدرسية على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري.