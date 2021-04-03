الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس

دمشق-سانا

احتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد اليوم بإقامة الصلوات والقداديس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

وفي كنيسة يسوع العامل للسريان الكاثوليك في حي الدويلعة بدمشق أقيم قداس إلهي ترأسه المطران جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك أكد فيه على المعاني السامية لعيد الفصح المجيد لافتاً إلى أن رسالة القيامة هي أن الله محبة وعلينا كسوريين أن نحملها جميعا ونتمثل بهذه المعجزة في مواجهة ما يتعرض له وطننا من أخطار ومؤامرات والسعي إلى العمل معاً من أجل بناء وقيامة وطن مستقل منيع مزدهر آمن.

وقال بطاح: نصلي جميعاً من أجل سورية ومن أجل جيشنا وشهدائنا وكل من ارتقى حباً بها ودفاعاً عنها متضرعاً إلى الله تعالى أن يحفظ السيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا الباسل الذين ثبتوا في الدفاع عن سورية وحمايتها.