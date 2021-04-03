الفلبين تمدد قيود كورونا في العاصمة والأقاليم المجاورة

مانيلا-سانا

أعلن الرئيس الفلبيني اليوم رودريغو دوتيرتي عن تمديد عزل عام صارم في العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لمدة لا تقل عن أسبوع في محاولة لاحتواء قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفلبيني في بيان وفق ما نقلت رويترز “إن القيود تشمل حظر التنقل غير الضروري والتجمعات وتناول الوجبات في المطاعم”.

وسجلت الفلبين اليوم 12576 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي 784043 فيما بلغ إجمالي الوفيات 13423 بعد تسجيل 103 وفيات جديدة وهو ما يلقي بمزيد من الأعباء على نظام الرعاية الصحية في البلاد.