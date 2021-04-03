الإمارات تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا والسعودية نحو 500

أبو ظبي-الرياض-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالتي وفاة و2084 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي الإصابات بلغ 468023 فيما بلغ إجمالي الوفيات 1504.

بدورها أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 6 حالات وفاة و486 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الإصابات بلغ 392009 والوفيات 6690.

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة كورونا

إلى ذلك سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها في بيان: إنه “تم تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 521 إصابة محلية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 104736 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 1740 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة”.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن الإصابات بالفيروس تتسارع في جميع أنحاء البلاد مع زيادة الحركة وسط الطقس الربيعي.