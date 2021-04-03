الرئيس الألماني يقر بوجود أخطاء في الاختبارات والتطعيم ضد كورونا

برلين-سانا

طالب الرئيس الألماني فرانك شتاينماير اليوم بضرورة وضع قواعد مفهومة لمكافحة وباء كورونا في بلاده.

ونقلت مجلة فوكوس الألمانية عن شتاينماير قوله في خطاب له “يجب أن تكون هناك قواعد مفهومة وعملية لمكافحة وباء كورونا كما يجب بذل جهد مشترك ضد الموجة الثالثة من الوباء”.

وأقر شتاينماير بوجود “أزمة ثقة” وبارتكاب أخطاء في الاختبارات والتطعيم ضد الوباء مشيراً إلى أنه وبعد 13 شهراً لم تعد “شعارات المثابرة في مواجهة الجائحة ذات جدوى”.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفاً 190 بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.