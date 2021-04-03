طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب وبـ5 غارات منطقة المرازيق في مديريات خب والشعف وبرط في الجوف كما استهدف بغارة كلاً من منطقة البقع قبالة نجران ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.