مستوطنون إسرائيليون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية بحماية قوات الاحتلال واعتدت على المزارعين الفلسطينيين أثناء زراعتهم أراضيهم وأجبرتهم على مغادرتها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.