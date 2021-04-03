SCS-NET
الشريط الأخباري

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين جنوب نابلس

2021-04-03

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية بحماية قوات الاحتلال واعتدت على المزارعين الفلسطينيين أثناء زراعتهم أراضيهم وأجبرتهم على مغادرتها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

انظر ايضاً

مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين في بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved