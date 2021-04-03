مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة اخرون بجروح اليوم إثر إطلاق نار في ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن الشرطة قولها إن “إطلاق نار وقع أثناء حفلة منزلية بمدينة ويلمنغتون بالولاية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين “مشيرة إلى أن عناصر الشرطة يحققون بالحادثة لمعرفة الجناة.

وتشهد مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار ما يلقي الضوء على تفشي ظاهرة العنف وانتشار السلاح في المجتمع الأمريكي.