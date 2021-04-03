إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال ومن الصف الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام الطلاب من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءاً من الاثنين القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءاً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 من نيسان 2021.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في فروعها جميعها يستمر وفق الخطة الدرسية على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة أنها ستعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني “المذاكرات والشفهي” معياراً للنجاح أو الرسوب لمرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي لافتة إلى أن امتحانات صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي ستجري خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري مؤكدة أن امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها تبقى في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.

وفي تصريح لـ سانا بين وزير التربية الدكتور دارم طباع أن قرار إنهاء وتعليق الدوام جاء بعد التأكد من إمكانية تحقيق الكفايات والمهارات للتلاميذ والطلاب في مرحلة التعليم الأساسي حتى الصف الثامن في حين أن استمرار الدوام لبقية الطلاب جاء انطلاقاً من أهمية المرحلة الثانوية وصفوف الشهادات العامة.

رحاب علي