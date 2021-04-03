تنافس لاعبين من أربعة أندية في بطولة السويداء بكرة السلة للمهارات الفردية

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لكرة السلة بالسويداء اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بطولة المحافظة للمهارات الفردية لمواليد 2006 فما فوق وذلك بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي وعرمان والقريا والرحى.

فاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية للإناث تهامة ابو عسلي تلتها مرح درغم ثم تالا عماد وتيماء صعب ويارا يزبك ونيرمين الحلبي فيما جاء أولاً بالذكور كرم أبو هدير أعقبه بشار بلان.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر أمين سر اللجنة الفنية لكرة السلة كمال السليم أن البطولة كانت جيدة وشكلت فرصة للاعبين لإظهار ما لديهم من مهارات باللعبة مبينا أنه تم خلالها التركيز على التمرير والتصويب

والزمن لانتقاء الأفضل.

عمر الطويل