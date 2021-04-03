وزارة الدفاع: تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري-أسنان) والصيادلة بسنة ونصف السنة

دمشق-سانا

حددت وزارة الدفاع خدمة العلم للأطباء (بشري-أسنان) والصيادلة بسنة ونصف السنة يسرحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني إلى أنه يتم فرز الأطباء بشري-أسنان والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب ويفرز الاختصاصيون (بشري-أسنان-صيادلة) إلى المشافي والمراكز الطبية التخصصية كما يفرز العامون (بشري- أسنان -صيادلة) إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.

وبينت الوزارة أنه بالنسبة للاختصاصيين بشري- أسنان- صيادلة تعتبر السنة الميلادية الأولى بالخدمة معادلة لسنة الامتياز وتسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري بمجرد التحاقه بالخدمة وتنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.

ولفتت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.