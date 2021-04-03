دخول 15 منشأة حرفية وصناعية جديدة إلى سوق العمل بالسويداء

السويداء-سانا

دخلت 15 منشأة حرفية وصناعية جديدة إلى سوق العمل بالسويداء خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك برأسمال تجاوز 136 مليون ليرة.

وذكر مدير صناعة السويداء هيثم عامر في تصريح لمراسل سانا أن هذه المنشآت توفر 25 فرصة عمل وتشمل مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية و تتوزع بواقع 3 منشآت صناعية و 12 منشأة حرفية.

وأضاف عامر أنه تم خلال الفترة نفسها الترخيص لأربع منشآت صناعية وفق القانون 21 للبدء بالتنفيذ إضافة لوجود 16 مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ و6 منشآت منفذة جزئياً.

وبين عامر أنه مع هذه المنشآت الجديدة ارتفع عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في محافظة السويداء إلى 4810 منشآت برأسمال تجاوز 10 مليارات و 600 مليون ليرة توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وكانت 13 منشأة حرفية وصناعية دخلت سوق العمل بالسويداء خلال الربع الأول من العام الماضي.

عمر الطويل