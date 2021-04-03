إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اندلعت اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في ظل الفوضى التي تشهدها المناطق التي يحتلها النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى إصابة عدد من هؤلاء المرتزقة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين مجموعات من إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد” المدعومة من قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي في المدينة والذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة في حالة تتكرر بشكل شبه يومي جراء تجدد الاقتتال فيما بين هؤلاء المرتزقة بصورة مكثفة.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب التي يتم فرضها على الأهالي.