ألمانيا تدرس فرض حظر تجوال مشدد مع تزايد الإصابات بكورونا

برلين-سانا

تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض حظر تجوال مشدد في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى احتمالية فرضه ليلاً ونهاراً.

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية فانه من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفا و190 بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق عزمها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.