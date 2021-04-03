إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

بوينس آيرس-سانا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تلقى لقاحاً ضد كوفيد19 إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فرنانديز قوله على حسابه على تويتر أمس.. إنه بعد إصابته بالحمى وصداع طفيف أجرى اختباراً للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية أي أنه مصاب بكورونا.

ويمضي فرنانديز الذي أتم عامه الثاني والستين وقته في الحجر الصحي في إجراء احترازي وقال إنه”في حالة صحية جيدة”.

وتفيد أرقام رسمية بأن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة سجلت أكثر من 3ر2 مليون إصابة و 56023 وفاة بكورونا.