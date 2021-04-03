درجات الحرارة تميل للارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تضعف الفعالية الجوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة خلال ساعات النهار أما ليلاً فيبقى الجو بارداً نسبياً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها ويكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..