شرطة النظام التركي تعتقل نائباً في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض

أنقرة-سانا

اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم نائباً في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض كانت أسقطت عضويته بالبرلمان وصدر بحقه حكم بالسجن بسبب آرائه المناهضة لهذا النظام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن صالح جرجرلي أوغلو نجل النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو قوله في تغريدة على موقع تويتر إن عناصر شرطة أردوغان اعتقلوا والده و”لم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه”.

وكانت سلطات النظام التركي جردت مؤخراً جرجرلي أوغلو من عضويته بالبرلمان وأعلنت تقديمه للمحاكمة في خطوة تمهد لسجنه كما تم تجريد 14 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من عضويتهم منذ عام 2016.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أحزاب المعارضة في تركيا حملة قمع قاسية منذ محاولة الانقلاب عام 2016 مع توقيف عدد من أعضائه المنتخبين من بينهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش الذي لا يزال في السجن رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنه.

يذكر أن نظام رجب طيب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.