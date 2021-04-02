الدفاع الجوي الروسي يمنع طائرات تجسس أجنبية من انتهاك أجواء البلاد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم رصد خمسين طائرة تجسس أجنبية بالقرب من حدود روسيا خلال الأسبوع الماضي ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

وذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية في تقرير أن الرادارات الروسية رصدت 37 طائرة تجسس و13 طائرة مسيرة أجنبية كانت تجري طلعات استطلاع جوي على طول الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي “لم تسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي للبلاد”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة طلعات طائرات التجسس الأجنبية والطائرات المسيرة بالقرب من الحدود الروسية ولا سيما في منطقتي القرم وكراسنودار والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد وفق وزارة الدفاع الروسية.